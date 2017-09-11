Флорида под ударом "Ирмы"
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Флорида под ударом "Ирмы"

Ураган "Ирма" обрушился на Флориду. Удар стихии сопровождался штормовым ветром, проливным дождем и огромными волнами.

Более 3 миллионов домов остались без электричества.

В выходные власти США распорядились об эвакуации 6,3 миллионов жителей.

К утру 11 сентября скорость ветра в урагане "Ирма" достигала 160 км/ч, сообщил Национальный центр ураганов США.

  • 11 сентября 2017
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