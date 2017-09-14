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ТВ-новости: западня на линии фронта
Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 14 сентября:
- Россия и Белоруссия проводят маневры "Запад-2017". Страны НАТО встревожились, а Украина опасается, что это - репетиция вторжения.
- Мария Шарапова вернулась в большой теннис, надеется выиграть еще какой-нибудь турнир "Большого шлема", и опубликовала мемуары. Спортсменка дала интервью корреспонденту Би-би-си.
- Жители Ракки оказались в западне. Те, кому не удалось убежать, вот уже четыре месяца живут под обстрелами на линии фронта. Репортаж корреспондента Би-би-си с места событий.
- Равноправие, но не во всем. Как современные российские женщины борются за право быть собой и работать в "мужских" профессиях.
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14 сентября 2017
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