ТВ-новости: кто боится учений "Запад-2017"?
Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 18 сентября:
- Россия и Белоруссия проводят совместные учения "Запад-2017". НАТО и Украина обеспокоены, но уверены ли белорусы, что сами не станут объектом российского вторжения? Репортаж нашего корреспондента из Минска.
- Сирийские войска сообщают, что вышли к Евфрату и вторглись в территорию под контролем исламистов. Корреспондент Би-би-си передает с линии фронта, куда он попал по приглашению российских военных.
- Нелегальные мигранты пытаются пробраться в Британию через испанский порт Бильбао. Превратится ли он во второй Кале?
- И как видит искусственный глаз? Пока что не очень, но гораздо лучше, чем полная слепота: восемь цветов и геометрические формы.
-
18 сентября 2017