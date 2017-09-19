Как проходят учения "Запад-2017"
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"13 тысяч военных и 250 танков": как проходят учения "Запад-2017"

Учения "Запад-2017" подходят к концу. По официальным данным, в них приняли участие 12,7 тысяч военных, до 70 вертолетов и самолетов и около 250 танков.

Российско-белорусские учения"Запад-2017" начались 14 сентября в Белоруссии. Учения вызвали опасения в Восточной Европе - там опасаются, что они могут стать прикрытием для подготовки к возможным реальным боевым действиям.

Белорусский президент Александр Лукашенко неоднократно заверял мир в безобидности и предсказуемости планового мероприятия.

  • 19 сентября 2017
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