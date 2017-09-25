Новый срок Меркель: победа консерваторов?
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Четвертый срок Меркель: победа или поражение консерваторов?

В Германии прошли выборы в бундестаг, на которых консерваторы во главе с Ангелой Меркель набрали на 10% меньше голосов, чем на прошлых выборах.

Также неожиданностью для всех стал результат партии "Альтернатива для Германии", которой впервые достались места в парламенте.

  • 25 сентября 2017
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