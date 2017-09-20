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ТВ-новости: последствия землетрясения в Мексике
Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 20 сентября:
- Катастрофическое землетрясение в Мексике. Более 200 человек погибли, многие остаются под завалами. Президент страны обратился за помощью.
- Йемен после трех лет гражданской войны. Голод, обстрелы и серьезнейший гуманитарный кризис нашего времени.
- Германия готовится к выборам в парламент. Патриотизм играет важную роль в избирательной кампании, но для немцев это - деликатный вопрос.
- Ученым с Галапагосских островов удалось возродить вид черепах, который считался вымершим. Процесс идет неторопливо, но уверенно.
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20 сентября 2017
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