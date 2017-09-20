ТВ-новости: последствия землетрясения в Мексике
Media playback is unsupported on your device
Видео

ТВ-новости: последствия землетрясения в Мексике

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.

В выпуске за 20 сентября:

  • Катастрофическое землетрясение в Мексике. Более 200 человек погибли, многие остаются под завалами. Президент страны обратился за помощью.
  • Йемен после трех лет гражданской войны. Голод, обстрелы и серьезнейший гуманитарный кризис нашего времени.
  • Германия готовится к выборам в парламент. Патриотизм играет важную роль в избирательной кампании, но для немцев это - деликатный вопрос.
  • Ученым с Галапагосских островов удалось возродить вид черепах, который считался вымершим. Процесс идет неторопливо, но уверенно.
  • 20 сентября 2017
Go to next video: Мексика: первые кадры после землетрясения