Как прошел митинг за единство Испании
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Как прошел митинг за единство Испании

8 октября прошел первый массовый митинг за единство Испании в Барселоне.

Мирное шествие собрало несколько сотен тысяч человек.

  • 9 октября 2017
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