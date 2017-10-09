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Видео
Как прошел митинг за единство Испании
8 октября прошел первый массовый митинг за единство Испании в Барселоне.
Мирное шествие собрало несколько сотен тысяч человек.
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9 октября 2017
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