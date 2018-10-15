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Как рожают в Британии, или история двух Кейт
Недавно стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл ждут первенца.
В апреле этого года, когда в Британии ждали появления на свет принца Луи, мы решили узнать, как рожают члены королевской семьи и простые британские подданные.
Автор #Londonблог Бен Тавенер сравнил, как рожают в частной и государственной системах здравоохранения в Британии, с помощью второй Кейт - русскоговорящей британки Кейт Пивор - и недавно родившей в "Линдо" мамой Ольгой Молокиной.
Предыдущие выпуски проекта #Londonблог можно найти по этой ссылке.
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15 октября 2018
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