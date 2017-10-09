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Видео
Алексей Карпов: "Революцию я воспринимаю как трагедию"
Архитектор Алексей Карпов расскал Би-би-си о связях своего рода с первой царской династией России и о своем отношении к событиям 1917 года.
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9 октября 2017
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