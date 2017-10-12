Миниробот в костюме супергероя - революция в медицине?

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Знакомьтесь, это Праймер - уникальный робот. Выглядит он как обычный кубик, но это только на первый взгляд.

Праймер может складывать тончайшие листы фольги, как оригами, превращая их в "костюмы супергероя" - экзоскелеты, которые помогают роботу быстро передвигаться, летать, плавать и выполнять массу различных функций.

Если Праймера проглотить, то он может превратиться в минихирурга, выполняющего операции внутри орнагизма без единого надреза снаружи.