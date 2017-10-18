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Видео
Агрессивное вождение: как автогонка закончилась в полицейском участке
В США двоих гонщиков арестовали после конфликта на автодроме. Один из них совершил намеренный наезд на машину другого.
Водитель смог выбраться из-под автомобиля соперника, вышел из машины и начал драку со вторым гонщиком.
Полицейским пришлось применить электрошоковый пистолет.
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18 октября 2017
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