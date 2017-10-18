Агрессивное вождение: как автогонка закончилась в полицейском участке
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Агрессивное вождение: как автогонка закончилась в полицейском участке

В США двоих гонщиков арестовали после конфликта на автодроме. Один из них совершил намеренный наезд на машину другого.

Водитель смог выбраться из-под автомобиля соперника, вышел из машины и начал драку со вторым гонщиком.

Полицейским пришлось применить электрошоковый пистолет.

  • 18 октября 2017
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