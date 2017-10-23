Заложница "Норд-Оста": "Я думала - еще немного и нас отпустят"

15 лет назад боевики захватили заложников в Театральном центре на Дубровке. Жертвами одного из крупнейших терактов в России стали 130 человек. Светлана Губарева, потерявшая в трагедии дочь и жениха, вспоминает те дни.