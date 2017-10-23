Заложница "Норд-Оста": "Я думала - еще немного и нас отпустят"
15 лет назад боевики захватили заложников в Театральном центре на Дубровке, где показывали мюзикл "Норд-Ост". Жертвами трагедии стали 130 человек, большинство из них погибло в больницах уже после операции по освобождению заложников.
В заложниках оказалась почти тысяча человек - зрители и артисты.
Светлана Губарева вместе с дочерью Александрой и женихом Сэнди была среди них.
В интервью программе Би-би-си Witness она вспоминает, как прошли три дня, которые навсегда изменили ее жизнь.
Полную текстовую версию интервью Светланы Губаревой можно прочитать на сайте Русской службы Би-би-си.
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23 октября 2017
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