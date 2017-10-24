Что не так в разговоре Трампа с вдовой американского военного?

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Телефонный звонок Дональда Трампа вдове американского военного стал предметом новых споров. "Трамп не смог запомнить имя моего мужа", - рассказала жена погибшего сержанта Ла Дэвида Джонсона.

Все началось с рассказа конгрессмена Фредрики Уилсон. По словам конгрессмена, она находилась рядом с женой сержанта Маишей Джонсон, когда той позвонил президент Трамп.

"Он не произнес слово "герой". Он сказал вдове: "Ну, полагаю, он знал на что шел"", - заявила конгрессмен Уилсон.

Дональд Трамп эту версию опроверг. По словам президента США, разговор получился "очень приятным".

Глава аппарата Белого дома Джон Келли вступился за Трампа. Но похоже, что и он поддерживает версию конгрессмена.

"Конечно, он знал на что шел, потому что сам записался [в армию]. В этом был смысл [слов Трампа]", - сказал Келли.

Спустя неделю высказалась и сама Маиша Джонсон, вдова погибшего сержанта Ла Дэвида Джонсона.

"Он не смог запомнить имя моего мужа. По его словам, он вспомнил имя только потому, что перед ним лежало личное дело. Это было больнее всего. Если мой муж отдал жизнь за свою страну, как можно не запомнить его имя?" - рассказала Маиша в эфире ABC News.