#Londonблог: "негде кошку раскрутить" и другие странные английские выражение
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#Londonблог: "негде кошку раскрутить" и другие странные английские выражения

Как у любого языка, у английского есть немало любопытных идиоматических выражений и пословиц, многие из которых связаны с животными и едой.

А знаете ли вы, что значит по-английски "негде кошку раскрутить", "потратить пенни" и кто такой "Боб"?

Ответы на эти вопросы - у видеоблогера Русской службы Би-би-си и автора проекта #Londonблог Бена Тавенера.

Предыдущие выпуски проекта #Londonблог можно найти по этой ссылке.

  • 24 октября 2017
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