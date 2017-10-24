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#Londonблог: "негде кошку раскрутить" и другие странные английские выражения
Как у любого языка, у английского есть немало любопытных идиоматических выражений и пословиц, многие из которых связаны с животными и едой.
А знаете ли вы, что значит по-английски "негде кошку раскрутить", "потратить пенни" и кто такой "Боб"?
Ответы на эти вопросы - у видеоблогера Русской службы Би-би-си и автора проекта #Londonблог Бена Тавенера.
Предыдущие выпуски проекта #Londonблог можно найти по этой ссылке.
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24 октября 2017
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