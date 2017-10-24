#Londonблог: "негде кошку раскрутить" и другие странные английские выражения

Что значит по-английски "негде кошку раскрутить" и "потратить пенни" и кто такой "Боб"? Наш видеоблогер Бен Тавенер рассказывает о некоторых своих любимых выражениях на английском языке.