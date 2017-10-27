Владимир Ашкенази: в музыке сильных ограничений было мало
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Владимир Ашкенази: в музыке сильных ограничений было мало

Великий 80-летний пианист и дирижер Владимир Ашкенази рассказывает о том, как революция 1917 года повлияла на музыку и на его жизнь.

  • 27 октября 2017
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