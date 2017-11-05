Вязаные грудные протезы из Кении
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Вязаные грудные протезы из Кении

Коллектив из Кении вяжет уникальные протезы грудей для женщин, которым удалили молочные железы.

Все изделия связаны по уникальным для каждой страдавшей раком женщины меркам и лекалам.

Среди вязальщиков есть и женщины с удалённой опухолью, и мужчины, чьих партнёрш унёс рак.

  • 5 ноября 2017
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