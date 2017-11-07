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ТВ-новости: куда делись миллиарды Apple?
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
- "Райское досье": что в нем говорится о всемирно известной компании Apple?
- Трамп в Южной Корее: почему президент США выбрал примирительный тон по отношению к КНДР.
- В юбилей революции мы прочли британские газеты столетней давности, которые писали, что германским агентам - Ленину и его соратникам - скоро придет конец.
- А также мы узнали, какую информацию о революционных событиях столетней давности ищут россияне в интернете, и попросили историка ответить на эти вопросы.
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7 ноября 2017
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