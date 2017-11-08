Нарушил ли Усманов правила английской Премьер-лиги

Будущее без полигонов. Как город победил мусор

В Любляне перерабатывают 70% мусора и свалки закрываются, но так было не всегда. Корреспондент Русской службы Би-би-си Бен Тавенер съездил в Словению, чтобы узнать, как всего за 20 лет там свершилась настоящая "мусорная революция".