Нарушил ли Усманов правила английской Премьер-лиги
В результате новой глобальной утечки офшорных документов, получившей название "Райское досье" (Paradise Papers), появились вопросы в адрес российского бизнесмена Алишера Усманова и его британского партнера Фархада Мошири.
Фархад Мошири продал свою долю в футбольном клубе "Арсенал" в 2016 году и приобрел почти 50% акций "Эвертона".
Анализ слитых документов позволяет предположить, что изначальная доля Мошири в "Арсенале", вероятно, была профинансирована за счет "подарка" от Алишера Усманова, который владеет 30,4% акций "Арсенала". Возникает вопрос, не были ли использованы деньги Усманова для покупки доли в "Эвертоне"?
Мошири категорически отрицает, что полученные им деньги были подарком.
По правилам Премьер-лиги, частное лицо, имеющее пакет в 10% или более акций клуба, не может владеть акциями в каком-либо другом клубе, чтобы избежать конфликта интересов, который может случиться во время матчей и при трансферах.
Адвокаты, работавшие на Мошири во время заключения сделки по "Эвертону", заявляют, что любые обвинения о нарушении правил Премьер-лиги являются ложными.
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8 ноября 2017