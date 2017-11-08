Покорительница вершин: история скалолазки Ангелы Айтер
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Покорительница вершин: история скалолазки Ангелы Айтер

Австрийка Ангела Айтер стала первой женщиной, прошедшей горный маршрут "Ла Планта де Шива" - один из самых сложных в мире.

На тренировки у 31-летней Ангелы ушло два года.

45-метровый маршрут расположен в скалах Вильянуэва-дель-Росарио недалеко от Малаги на юге Испании.

  • 8 ноября 2017
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