Миллиарды Захарченко: на что хватит найденных у полковника денег?
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Миллиарды Захарченко: на что хватит найденных у полковника денег?

Экс-сотрудник антикоррупционного управления МВД Дмитрий Захарченко признан виновным по всем трем пунктам обвинения, в том числе в получении взятки в особо крупном размере.

Арестованное имущество бывшего руководителя отдела "Т" главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД оценивается в 9 миллиардов рублей (152 миллиона долларов по текущему курсу).

Следствие сообщало, что при задержании у Захарченко нашли 8,5 млрд рублей наличными. Позднее выяснилось, что полковник владеет 13 квартирами в престижных районах Москвы, 14 машино-местами, четырьмя дорогостоящими иномарками. У него также обнаружили золотой слиток весом полкило.

Русская служба Би-би-си подсчитала, что государство может приобрести на деньги полковника.

  • 11 июня 2019
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