Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Возложение венков в День поминовения в Лондоне
В Британии прошли торжественные мероприятия по случаю Дня памяти павших, который традиционно отмечается в странах Содружества в годовщину окончания Первой мировой войны.
Королевская семья традиционно принимает участие в главной церемонии у Кенотафа в центре Лондона - аналога могилы Неизвестного солдата.
В этом году королева Елизавета II впервые не возложила к памятнику венок (за нее это сделал принц Чарльз), а наблюдала за церемонией с балкона расположенного рядом министерства иностранных дел.
Видео не сопровождается комментарием
-
12 ноября 2017
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне