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В Британии прошли торжественные мероприятия по случаю Дня памяти павших, который традиционно отмечается в странах Содружества в годовщину окончания Первой мировой войны.

Королевская семья традиционно принимает участие в главной церемонии у Кенотафа в центре Лондона - аналога могилы Неизвестного солдата.

В этом году королева Елизавета II впервые не возложила к памятнику венок (за нее это сделал принц Чарльз), а наблюдала за церемонией с балкона расположенного рядом министерства иностранных дел.

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