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Lamborghini для папы: зачем понтифику спорткар?
Компания Lamborghini подарила папе римскому свой спортивный суперкар Huracán.
Понтифик благословил автомобиль и оставил на капоте машины свой автограф.
Теперь люксовый суперкар мощностью 610 л. с. продадут на аукционе Sotheby's, а вырученные деньги отправят на благотворительные цели.
Британский журнал Top Gear назвал Lamborghini Huracán LP 610-4 лучшим суперкаром 2014 года.
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16 ноября 2017
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