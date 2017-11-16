Папамобиль или Lamborghini?
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Lamborghini для папы: зачем понтифику спорткар?

Компания Lamborghini подарила папе римскому свой спортивный суперкар Huracán.

Понтифик благословил автомобиль и оставил на капоте машины свой автограф.

Теперь люксовый суперкар мощностью 610 л. с. продадут на аукционе Sotheby's, а вырученные деньги отправят на благотворительные цели.

Британский журнал Top Gear назвал Lamborghini Huracán LP 610-4 лучшим суперкаром 2014 года.

  • 16 ноября 2017
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