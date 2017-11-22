Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Как ищут пропавшую аргентинскую подлодку
В Атлантическом океане спасатели пытаются найти исчезнувшую аргентинскую субмарину.
В последний раз экипаж подводной лодки выходил на связь 15 ноября, сообщив о проблеме с электричеством.
- Исчезнувшая субмарина: что могло произойти на "Сан-Хуане"?
- У побережья Бельгии обнаружена подлодка времен Первой мировой
- Курск": все ли было сделано для спасения моряков?
Поиски осложняются плохой погодой. Спасатели говорят, что надежд спасти команду все меньше.
-
22 ноября 2017
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне