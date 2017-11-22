Как ищут пропавшую аргентинскую подлодку
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Как ищут пропавшую аргентинскую подлодку

В Атлантическом океане спасатели пытаются найти исчезнувшую аргентинскую субмарину.

В последний раз экипаж подводной лодки выходил на связь 15 ноября, сообщив о проблеме с электричеством.

Поиски осложняются плохой погодой. Спасатели говорят, что надежд спасти команду все меньше.

  • 22 ноября 2017
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