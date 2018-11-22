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#Londonблог: что лондонцы думают о "черной пятнице"?
Хотя "черная пятница" тесно связана с американским Днем благодарения, этот день массовых распродаж отмечают и в США, и во многих евпопейских странах, включая Британию.
В 2017 году покупатели в Британии в уикенд "черной пятницы" оставили в магазинах около 10 млрд фунтов.
Год назад ведущий #Londonблог Бен Тавенер спросил покупателей на Оксфорд-стрит, самой оживленной торговой улице Европы, знают ли они, почему эту пятницу называют черной.
Предыдущие выпуски проекта #Londonблог можно найти по этой ссылке.
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22 ноября 2018
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