#Londonблог: знают ли лондонские покупатели историю "Черной пятницы"?
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#Londonблог: что лондонцы думают о "черной пятнице"?

Хотя "черная пятница" тесно связана с американским Днем благодарения, этот день массовых распродаж отмечают и в США, и во многих евпопейских странах, включая Британию.

В 2017 году покупатели в Британии в уикенд "черной пятницы" оставили в магазинах около 10 млрд фунтов.

Год назад ведущий #Londonблог Бен Тавенер спросил покупателей на Оксфорд-стрит, самой оживленной торговой улице Европы, знают ли они, почему эту пятницу называют черной.

Предыдущие выпуски проекта #Londonблог можно найти по этой ссылке.

  • 22 ноября 2018
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