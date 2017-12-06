Бах: Россия отстраняется от участия в Олимпиаде
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Томас Бах: Россия отстранена от участия в Олимпиаде

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил об отстранении российской сборной от зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане.

При этом, по словам Баха, российские спортсмены, не замешанные в употреблении допинга, смогут выступить под нейтральным флагом.

Олимпийский комитет России дисквалифицирован.

  • 6 декабря 2017
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