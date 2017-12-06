ТВ-новости: реакция на отстранение России от Олимпиады
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ТВ-новости: реакция на отстранение России от Олимпиады

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске новостей от 6 декабря:

  • Владимир Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах. Мы поговорим о том, почему действующий президент сказал об этом именно сейчас.
  • Услышим реакцию в России и на Западе на решение МОК запретить выступать российским спортсменам под флагом страны на Зимней Олимпиаде.
  • В ожидании признания Иерусалима столицей Израиля. Почему Дональд Трамп не боится гнева мусульманского мира.
  • И, наконец, вспомним Кристин Килер - модель, которая оказалась одним из главных действующих лиц шпионского скандала. Он стал потрясением для британской политики и стоил карьеры министру обороны Великобритании Джону Профьюмо в 1963 году.
  • 6 декабря 2017
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