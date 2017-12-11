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ТВ-новости: Саакашвили поет гимн Украины и голодает
В выпуске новостей Би-би-си за 11 декабря:
- Узнаем новости из здания киевского суда, где сегодня избирают меру пресечения для арестованного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
- Увидим пожары в Калифорнии, площадь которых превысила по размерам город Нью-Йорк.
- Поговорим об итогах сегодняшних визитов российского президента в Сирию и Египет.
- И - как с помощью действующей в Китае системы распознавания лиц был обнаружен корреспондент Би-би-си.
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11 декабря 2017
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