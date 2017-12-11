ТВ-новости. 11 декабря 2017 года
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ТВ-новости: Саакашвили поет гимн Украины и голодает

В выпуске новостей Би-би-си за 11 декабря:

  • Узнаем новости из здания киевского суда, где сегодня избирают меру пресечения для арестованного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
  • Увидим пожары в Калифорнии, площадь которых превысила по размерам город Нью-Йорк.
  • Поговорим об итогах сегодняшних визитов российского президента в Сирию и Египет.
  • И - как с помощью действующей в Китае системы распознавания лиц был обнаружен корреспондент Би-би-си.
  • 11 декабря 2017
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