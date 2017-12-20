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Видео
#Londonблог в поисках рождественского настроения: выдувание елочных шаров
25 декабря в Британии отмечают Рождество, и Лондон уже вовсю готовится к празднику.
Наш видеоблогер Бен Тавенер решил посмотреть, как лондонцы настраиваются на рождественский лад.
Во втором из двух рождественских спецвыпусков он учится у знаменитого стеклодува Майкла Руха, как выдувать елочные шары, а также побывал на рождественской ярмарке Winter Wonderland.
В первом выпуске Бен залез на ледяную стену "Vertical Chill" высотой с двухэтажный дом.
Предыдущие выпуски проекта #Londonблог можно найти по этой ссылке.
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20 декабря 2017
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