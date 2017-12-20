#Londonблог в поисках рождественского настроения: выдувание елочных шаров

25 декабря в Британии отмечают Рождество, и Лондон уже вовсю готовится к празднику. Во втором из двух рождественских спецвыпусков наш видеоблогер Бен Тавенер учится у знаменитого стеклодува Майкла Руха, как выдувать елочные шары.