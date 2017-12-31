#Londonблог: лучшее из 2017 года - часть 1

Конец года - время подводить итоги. В 2017 году команда #Londonблог успела и про Лондон вам рассказать, и по Шотландии прокатиться, и по Англии, и даже до России доехать. Наш видеоблогер Бен Тавенер вспоминает самые яркие моменты #Londonблог 2017-го года.