Какой онлайн-переводчик работает лучше?
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"Let it snow" по-русски: какой онлайн-переводчик работает лучше?

Нейросети продолжают учиться лучше понимать человека. Теперь это касается и онлайн-переводчиков от "Яндекса" и Google.

В преддверии нового 2018 года Русская служба Би-би-си проверила, какая система машинного перевода лучше справится с новогодними и рождественскими поздравлениями, а также знакомыми всем названиями фильмов и песен.

  • 1 января 2018
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