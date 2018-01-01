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"Let it snow" по-русски: какой онлайн-переводчик работает лучше?
Нейросети продолжают учиться лучше понимать человека. Теперь это касается и онлайн-переводчиков от "Яндекса" и Google.
В преддверии нового 2018 года Русская служба Би-би-си проверила, какая система машинного перевода лучше справится с новогодними и рождественскими поздравлениями, а также знакомыми всем названиями фильмов и песен.
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1 января 2018
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