Военный Дед Мороз на белорусской "Линии Сталина"
Историко-культурный комплекс "Линия Сталина" более 10 лет пропагандирует патриотическое воспитание - даже в новогодние дни.
В период зимних каникул посетителей встречает армейский Дед Мороз в шубе с погонами и генеральской папахе с красной звездой.
Пожелания посетителей он хранит в капсуле из старой артиллерийской гильзы, а в качестве развлечений предлагает "боевые" активности - стрельбу из пушки и катание на танке.
"Линией Сталина" ряд историков называет комплекс оборонительных сооружений вдоль западной границы СССР.
Критики утверждают, что "Линии Сталина" не существовало, она была демонтирована к началу Великой Отечественной войны, так как граница СССР по пакту Молотова-Риббентропа подвинулась дальше на запад.
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29 декабря 2017
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