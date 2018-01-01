Новогодний фейерверк в Лондоне
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Лондон отметил приход нового года красочным фейерверком

Наступление нового 2018 года в Лондоне ознаменовало грандиозное пиротехническое шоу на берегу Темзы.

Наблюдать за фейерверком пришли десятки тысяч зрителей, купивших билеты.

Центром шоу стало колесо обозрения London Eye. В общей сложности за 15 минут было выпущено 50 тысяч залпов.

Безопасность в центре британской столицы обеспечивали несколько тысяч полицейских.

По данным городских властей, празднование завершилось без происшествий.

  • 1 января 2018
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