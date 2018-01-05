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Видео
Что может "почувствовать" бионическая рука?
Альмерина Маскарелло потеряла руку более 20 лет назад.
И вот теперь ученые создали для нее бионическую руку, которая позволяет ей чувствовать предметы почти как настоящая.
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5 января 2018
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