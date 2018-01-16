Машина влетела в здание: как так вышло?
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Машина влетела в здание: как так вышло?

В Калифорнии машина влетела в здание стоматологии и застряла в стене на уровне второго этажа.

Автомобиль вылетел с дороги через разделительное ограждение и уже в полёте едва разминулся с автобусом.

Два человека, находившихся в машине, отделались легкими травмами. Водитель задержан.

  • 16 января 2018
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