За что Чубайса забросали листовками?
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За что Чубайса забросали листовками?

Главу "Роснано" Анатолия Чубайса на Гайдаровском форуме забросал листовками активист.

Как выяснилось, это был Арслан Ибрагимов, он представляет незарегистрированную партию "Другая Россия".

Ее сопредседатель Алексей Аверин в "Твиттере" рассказал, что это был протест против реформ и приватизации 90-х.

Ибрагимов был задержан.

  • 17 января 2018
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