В 30 региональных штабах Алексея Навального прошли обыски
28 января во многих городах России пройдет "Забастовка избирателей" - акция Алексея Навального, призывающая бойкотировать выборы президента.
Несмотря на то, что более чем в 90 городах власти митинги согласовали, в преддверии акции в региональные штабы приходят с обысками.
С 16 января полиция изымает у сторонников оппозиционера агитационные материалы, а иногда и технику с документами. Руководитель штаба Навального Леонид Волков рассказал "Новой газете" о том, что за день обыски проходят в четырех-пяти городах России.
Русская служба Би-би-си направила запрос в МВД России о причинах и масштабах обысков в региональных штабах Алексея Навального, но ответа пока не получила.
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26 января 2018
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