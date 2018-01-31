"Единая Америка” Дональда Трампа
В своем первом обращении к конгрессу с ежегодным посланием президент США Дональд Трамп не стал комментировать федеральное расследование о возможном вмешательстве России в американские выборы 2016 года.
Всю первую половину послания Трамп описывал собственные успехи на экономической ниве, отмечая рост американской экономики за минувший год.
Россию президент США упомянул лишь раз, в одном ряду с КНДР и Китаем.
Послание уже стало одной из самых обсуждаемых тем в "Твиттере": по данным соцсети, было опубликовано 4,5 млн твитов на тему послания, что побило прошлогодний рекорд в 3 млн твитов, ставших реакцией на инаугурационное обращение президента к нации.
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31 января 2018
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