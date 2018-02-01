Дело Белых: путь от политика до осужденног
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Дело Белых: путь от политика до осужденного

Пресненский районный суд Москвы приговорил экс-губернатора Кировской области Никиту Белых к восьми годам колонии. Его признали виновным в получении взяток в особо крупном размере.

Никита Белых отрицал все предъявленные ему обвинения.

Русская служба Би-би-си разбиралась, как из видного оппозиционера Белых стал губернатором, а затем - осужденным.

  • 1 февраля 2018
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