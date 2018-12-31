Самое нелепое ограбление в истории
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Самое нелепое ограбление в истории

Полиция Шанхая обнародовала видеозапись крайне неудачной попытки ограбления.

На ней два человека в капюшонах и масках пытаются ворваться в магазин, разбив витрину кирпичами.

Первый кирпич попал прямо в цель, но второй прилетел в голову подельнику.

"Если бы все грабители были такими, нам бы не приходилось работать сверхурочно," - прокомментировали инцидент в полиции.

  • 31 декабря 2018
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