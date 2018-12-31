Самое нелепое ограбление в истории

Найти человека за 7 минут: как в Китае следят за каждым вашим шагом

По всему Китаю установлены камеры видеонаблюдения, которые могут вас идентифицировать. Полиция знает, где вы были, с кем вы встречались, на какой машине вы ездите и кто ваши родственники. По мнению властей, камеры помогают в борьбе с преступностью, но простые люди считают это вторжением в частную жизнь.