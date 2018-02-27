ТВ-новости: почему рано ставить точку в деле об убийстве Немцова
Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 27 февраля:
- В трехлетнюю годовщину убийства Бориса Немцова мы будем говорить о том, почему точку в его деле ставить рано.
- Гуманитарная пауза в Восточной Гуте, о которой объявили вчера российские власти, не действует. Поговорим - почему и что сегодня происходит в пригороде Дамаска.
- Сотни тысяч украинцев уезжают на работу в Польшу. Мы узнаем, как им там живется, что думают о них поляки и почему их отъезд создает огромные проблемы для украинских властей.
- Мы познакомимся с чемпионом по смешанным боевым искусствам, который после одного из боев ослеп и теперь учит самообороне других незрячих.
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27 февраля 2018