Как играют и зарабатывают профессиональные геймеры
“Было очень тяжело, когда Игорь оставил на четвертом курсе лингвистический университет ради компьютерных игр ”.
Андрей Евгеньевич Солодков из белорусского города Бобруйск очень переживал, что сын сидит по 10 часов в день за компьютером, а теперь Игорь участвует в киберспортивном турнире с призовым фондом 100 000 долларов в криптовалюте.
Восемь международных киберспортивных команд по CS:GO - компьютерной игре в жанре командного шутера от первого лица - сражались за призовой фонд в токенах Level Up Coin (LUC) стримингового сервиса Play2Live.
Игорь Солодков играет в составе белорусского киберспортивного коллектива GoodJob футбольного клуба «Динамо-Брест». Это единственная команда из СНГ, которая приняла участие в турнире.
Их соперники - команды из Турции, Германии, Швеции, Польши, Сербии и Болгарии.
Киберспортсмен Игорь Солодков из GoodJob, который входит в топ-6 игроков СНГ по рейтингу HLTV.org, рассказал Русской службе Би-би-си, как играют и зарабатывают профессиональные киберспортсмены.
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1 марта 2018