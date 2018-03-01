Как играют и зарабатывают профессиональные геймеры

Андрей Солодков из белорусского города Бобруйск очень переживал, что сын сидит по 10 часов в день за компьютером, а теперь Игорь участвует в киберспортивном турнире с призовым фондом 100 000 долларов в криптовалюте.