Рекордный заплыв в возрасте 99 лет
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Рекордный заплыв в возрасте 99 лет

Австралиец Джордж Коронес проплыл 50 метров за 56,12 секунды. Он соревновался в возрастной категории 100-104 года, так как в апреле ему исполнится ровно 100 лет.

Он обошел предыдущий рекорд 2014 года на 35 секунд. Сейчас результат проверяется спортивной федерацией.

  • 2 марта 2018
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