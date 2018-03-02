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Видео
Рекордный заплыв в возрасте 99 лет
Австралиец Джордж Коронес проплыл 50 метров за 56,12 секунды. Он соревновался в возрастной категории 100-104 года, так как в апреле ему исполнится ровно 100 лет.
Он обошел предыдущий рекорд 2014 года на 35 секунд. Сейчас результат проверяется спортивной федерацией.
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2 марта 2018
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