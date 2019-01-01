Как уйти с работы и начать прыгать на трапеции в джунглях
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Как уйти с работы и начать прыгать на трапеции в джунглях

Джонатан Конант тренировал любителей, профессионалов и звезд прыгать на трапеции, но бросил все и уехал преподавать в джунгли.

А впервые Джонатан подошел к снаряду когда ему было 40. Сейчас ему 60, и он прыгает каждый день.

  • 1 января 2019
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