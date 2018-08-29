Тереза Мэй станцевала в Африке. Мнения разделились
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"Так я вытираю пол в ванной": что в соцсетях пишут о танце Терезы Мэй

Тереза Мэй приехала с официальным визитом в Африку, чтобы обсудить торговые отношения с рядом стран региона. Но не забыла и о развлечениях: например, в Кейптауне премьер-министр Британии решила станцевать с учениками местной школы.

Хореография Терезы Мэй понравилась не всем. Русская служба Би-би-си изучила реакцию соцсетей.

  • 29 августа 2018
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