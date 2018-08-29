Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
"Так я вытираю пол в ванной": что в соцсетях пишут о танце Терезы Мэй
Тереза Мэй приехала с официальным визитом в Африку, чтобы обсудить торговые отношения с рядом стран региона. Но не забыла и о развлечениях: например, в Кейптауне премьер-министр Британии решила станцевать с учениками местной школы.
Хореография Терезы Мэй понравилась не всем. Русская служба Би-би-си изучила реакцию соцсетей.
-
29 августа 2018
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
Google+Поделиться сообщением в Google+
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне