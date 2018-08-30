Горбатый кит радуется своему спасению
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Горбатый кит радуется своему спасению

Защитник природы Майкл Фишбах вспоминает, как в 2011 году они с друзьями спасли от смерти горбатого кита, который застрял в рыболовной сети.

Кита назвали Валентиной, так как чудесное спасение произошло в День святого Валентина.

  • 30 августа 2018
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