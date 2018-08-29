Французские и британские рыбаки подрались в море
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Французские и британские рыбаки подрались в море. И все из-за гребешков

В водах Ла-Манша, у берегов Нормандии, столкнулись французские и британские рыболовные суда.

В ход пошли камни и дымовые шашки.

Французские рыбаки напали на своих британских коллег из-за вылова морского гребешка.

Во Франции делать это запрещено до 1 октября, однако британцев французские ограничения не касаются и они собирают моллюсков уже сейчас.

Французы считают, что это нечестно.

  • 29 августа 2018
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