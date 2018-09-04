Лодка плавает как косатка. Как ощущения у пассажиров?
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Лодка плавает как косатка. Как ощущения у пассажиров?

Скоростная лодка умеет выпрыгивать из воды и так похожа на косатку, что можно и перепутать.

При этом она может разогнаться до 100 километров в час.

  • 4 сентября 2018
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