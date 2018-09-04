В новозеландской деревне хотят запретить всех кошек.
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В новозеландской деревне хотят запретить всех кошек

Власти небольшой деревни Омауи в Новой Зеландии считают, что запретив иметь домашних кошек, они смогут спасти местных диких животных.

Домашние кошки охотятся на редких птиц, насекомых и пресмыкающихся, считают защитники природы. По их данным, коты уже стали причиной исчезновения 63 видов животных. Местные любители кошек с таким подходом не согласны.

  • 4 сентября 2018
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