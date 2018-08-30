Иосиф Кобзон: "Спешите делать добро"
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Иосиф Кобзон: "Спешите делать добро"

В Москве в возрасте 80 лет умер певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон.

С 2002 года он боролся с онкологическим заболеванием, но не переставал выступать на сцене и участвовать в политической жизни страны.

  • 30 августа 2018
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