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Иосиф Кобзон: "Спешите делать добро"
В Москве в возрасте 80 лет умер певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон.
С 2002 года он боролся с онкологическим заболеванием, но не переставал выступать на сцене и участвовать в политической жизни страны.
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30 августа 2018
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