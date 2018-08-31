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Володин, Хопкинс и директор завода: кого москвичи называют кандидатами в мэры
9 сентября в Москве пройдут выборы мэра. За кресло градоначальника поборются пять человек.
Кроме Сергея Собянина, это кандидат от коммунистов Вадим Кумин, от ЛДПР - Михаил Дегтярев, "Справедливую Россию" представит Илья Свидиров, а 57-летний Михаил Балакин избирается от "Союза горожан".
Русская служба Би-би-си решила узнать у москвичей, кого из кандидатов они знают по имени или хотя бы в лицо.
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31 августа 2018
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